مجلس النواب الليبي يقر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، قانون الانتخاب البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك نتيجة للجلسة التي عقدها المجلس اليوم في مدينة طبرق برئاسة نائب الرئيس الأول فوزي النويري.

وأعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق إقرار المجلس للقانون دون أن يشير إلى أعداد حاضري الجلسة أو المصوتين لصالح القانون.

وقال بليحق، في تصريح صحفي: "بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

واعتبرت رئاسة مجلس النواب في بيان أن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي.

وأضافت: "بإصدار مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى".

وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد صادق في الثامن من سبتمبر الماضي على قانون انتخاب الرئيس الليبي، الأمر الذي لاقى رفضا من المجلس الأعلى للدولة وأحزاب وشخصيات سياسية أغلبها في غرب البلاد بسبب خلاف يخص إجراءات التصويت والمصادقة، وأيضا حول المادة 12 من القانون التي تسمح بالترسح للرئاسة دون الاستقالة من الوظيفة الحكومية، وتجيز عودة المترشح إلى عمله في حال خسارة الانتخابات، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن القانون يقصد به القائد العام لما يسمي بالجيش الوطني الليبي في شرق البلاد خليفة حفتر.





