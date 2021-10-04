ارتفاع قوي لأسهم شركات الطاقة في فيتنام مع تفاقم أزمة الإمدادات

شهدت الأسهم المرتبطة بمنتجي الكهرباء والفحم والنفط في فيتنام، ارتفاعا اليوم الاثنين، حيث يقوم المستثمرون بتقييم نقص الإمدادات في السوق العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تران هوانج سون، رئيس استراتيجية السوق في "إم بي للأوراق المالية" القول إن المستثمرين "يبحثون عن فرص استثمارية" في القطاعات التي قد تستفيد من أزمات الطاقة الصينية والأوروبية.

وقفزت أسهم "بتروفيتنام" بـ7ر9% لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في منتصف اليوم، بينما ارتفعت أسهم "بتروفيتنام باور" بنسبة 7ر5% إلى أعلى مستوى منذ 7 يونيو.