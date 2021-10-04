قبرص واليونان تدينان إجراءات تركيا غير القانونية في شرق المتوسط

أدان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، ونظيره القبرصي نيكوس خريستوليديس، "الإجراءات غير القانونية" التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، عقب اجتماع عقد بين الوزيرين في أثينا اليوم الاثنين.



وقال ديندياس في تصريحات أوردتها صحيفة كاثيميريني اليونانية، إن اليونان لا تشكل تهديدًا على أحد ولن يتم ترهيبها من خلال أفعال غير قانونية، مؤكدًا أن أثينا ستحمي سيادتها وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي وقانون البحار.



وفي إشارة إلى الجولة الـ63 من المحادثات الاستكشافية المقرر إجراؤها في أنقرة بعد غد الأربعاء، رفض وزير الخارجية اليوناني مطالبات تركيا المتكررة بنزع السلاح من جزر بحر إيجه.



من جهته، قال وزير الخارجية القبرصي إن المضايقات الأخيرة التي تعرضت لها سفينة الأبحاث نوتيكال جيو القبرصية اليونانية والخطط لإجراء أبحاث في منطقة ستعمل بها السفينة جنوب غرب قبرص تظهر أن التصريحات التي أدلت بها تركيا للأسف لا تتحول إلى أفعال.



وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرته اليوم، أنه تم إبعاد سفينة الأبحاث نوتيكال جيو التي تحمل علم مالطا إلى خارج ما تقول إنه جرفها القاري في البحر المتوسط، أمس الأحد، بعد أن دخلت المنطقة دون إذن.



وأضافت الوزارة، أن أنقرة أجرت اتصالات دبلوماسية مع مالطا وإيطاليا بلد مالك السفينة، ورغم هذه المبادرات من تركيا إن سفينة الأبحاث نوتيكال جيو حاولت دخول الجرف القاري التركي دون إذن وعند هذا الحد، حذرتها سفينة تابعة للبحرية التركية.