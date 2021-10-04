تعليمات ببقاء التلاميذ في المنازل بسبب العواصف بجنوب شرق فرنسا

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بعد عطلة أسبوعية ممطرة وعاصفة، تجتاح المزيد من العواصف العنيفة جنوب شرق فرنسا.

وفي مدينة مرسيليا الساحلية، دعا العمدة بينوي بايان السكان إلى البقاء في منازلهم اليوم الاثنين. وقال إنه على تلاميذ المدارس أيضا البقاء في المنزل إذا أمكن ذلك.

ومع ذلك، تظل المدارس مفتوحة لأولئك الأطفال الذين ليس أمامهم حل آخر.

وفي جامعة إيكس مرسيليا، تم إلغاء جميع المحاضرات اليوم الاثنين.

وتلقت مقاطعة بوش دو رون، حيث تقع مرسيليا، أعلى مستوى تحذير باللون الأحمر من خطر الفيضانات، وحذرت المناطق الساحلية السكان من الاقتراب من الساحل.

وأظهرت مقاطع فيديو الشوارع مغمورة بالمياه بشكل كبير.