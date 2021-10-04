نشرت مجلة "تايم أوت" البريطانية المتخصصة في تقييم المدن، قائمة حديثة بأفضل المدن على الكوكب للعيش فيها لعام 2021، حيث ظهرت مدينتي دبي وأبو ظبي ضمن أفضل 30 مدينة على سطح الأرض.

ووفقا للقائمة الحديثة، جاءت مدينة تل أبيب، ضمن أول 10 مراكز لتكون في المرتبة الثامنة، فيما حلت مدينة دبي في المرتبة الأولى عربيا والـ26 في قائمة المدن العالمية، تلتها أبوظبي لتحل في المرتبة الثانية عربيا والـ30 عالميا.

ووزعت المجموعة الإعلامية الدولية "تايم أوت"، التي تتبعها المجلة، شبكتها من المحررين في جميع أنحاء العالم، بهدف إجراء مسح شمل حوالي 27 ألف شخص من سكان المدن العالمية، من أجل إعداد قائمة أفضل المدن الموجودة على سطح الأرض.

وصنفت الإحصائية المدن بناء على معايير عديدة، منها الثقافة وروح المجتمع، والمبادرات البيئية والوضع المعيشي والحياة الاجتماعية والرفاهية، والطعام والشراب، ومرافق الترفيه الليلية، والأحياء السكنية، حيث اعتمدت المجلة في تصنيفها على استطلاع رأي لأشخاص يسكنون في المدن موضوع التصنيف، حيث أجابوا على أسئلة تتعلق بجودة الحياة في مدنهم.

ووفقا لمجلة فوربس الأمريكية، فقد اختيرت تل أبيب للمركز الثامن نظرا لتصنيفها كالمدينة الأكثر متعة في العالم للعام الثاني على التوالي، فيما احتلت المرتبة الثانية كأفضل مكان في العالم للأكل والشرب.

أما دبي، التي جاءت في التصنيف متقدمة على بكين وباريس وبودابست وجوهانسبرج وروما وموسكو، فأوضحت المجلة أنها حلت بالمركز السادس والعشرين، بسبب معالمها السياحية ففيها أطول مبنى في العالم وهو برج خليفة، وأكبر مركز تسوق وهو مول دبي.

فيما اختيرت مدينة أبوظبي لتحل في المركز الثلاثين عالميا بسبب احتوائها على مجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحية الكبرى، والمطاعم ذات المستوى العالمي.

وفي القائمة، تصدرت مدينة سان فرانسيسكو الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية والتي تشتهر بجسر "جولدن جيت"، الذي يزيد عمره على 80 عاما، أفضل المدن على سطح الكوكب، تليها العاصمة الهولندية أمستردام، ومدينة مانشستر الإنجليزية.

واحتلت العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن المركز الرابع في التصنيف، تبعتها مدينة نيويورك الأمريكية في المركز الخامس، ومونتريال الكندية في المركز السادس، والعاصمة التشيكية براج في المركز السابع.