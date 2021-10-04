 السودان يعلن اعتقال 4 أشخاص بعد مداهمة الخلية الإرهابية - بوابة الشروق
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السودان يعلن اعتقال 4 أشخاص بعد مداهمة الخلية الإرهابية

الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات:
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:56 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:56 م
أعلنت مصادر أمنية سودانية لسكاي نيوز عربية، أنه تم اعتقال 4 أشخاص، بينهم جنسيات أجنبية، في عملية ضد خلية إرهابية جنوبي الخرطوم.

ويأتي اعتقال القوات السودانية لأربعة أشخاص، بعد مواجهات مطولة بينها وبين عناصر إرهابية، اتخذت من شقة جنوبي الخرطوم وكرا لها، اليوم الاثنين.

وكانت قوات الدعم السريع السودانية قد نشرت وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب، لاحتواء الموقف في حي الجبرة جنوبي الخرطوم، حيث تشتد المواجهات مع "خلية إرهابية".

وأكد مصدر أمني سوداني لسكاي نيوز عربية، مقتل جندي وإصابة ثلاثة ضباط من منتسبي الأجهزة الأمنية، خلال عملية مداهمة لشقة إرهابية في الخرطوم.

واحتجز إرهابيين في حي جبرة، جنوبي الخرطوم، مدنيين واستخدموهم دروعا بشرية، حيث تشهد المنطقة عملية أمنية، اليوم الاثنين.

ورصد مقطع فيديو اشتباكات دائرة بين قوات الأمن المشتركة وخلية إرهابية، تتخذ من جنوبي العاصمة وكرا لها.

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