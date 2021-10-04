افتتاح المدرسة الصيفية لطلاب الزراعة والعلوم والهندسة بمطروح

افتتح الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز الصحراء للبحوث والدراسات، نائباً عن الدكتور عبدالله زغلول رئيس المركز، المدرسة الصيفية لطلاب كليات الزراعة والعلوم والهندسة والباحثين على مستوى الجامعات، الذين تم اختيارهم، عن طريق مجموعة من المعايير، التي وضعها مركز التميز، ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعين للمركز، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وقال متولي إن ذلك في إطار اهتمام الدولة في بالمناطق الساحلية، من خلال توفير مصادر مياه غير تقليدية مستدامة على امتداد ساحل البحر المتوسط، مع توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، بضرورة تعظيم المشروعات البحثية والعلمية في الاستفادة من كل نقطة مياه داخل الصحراء الغربية والاستفادة منها لخدمة مزراعي وساكني مناطق التجمعات الصحراوية كبديل مستدام، بعيداً عن انقطاع مواسم الأمطار غير الدائمة.

وأوضح أن هدف المدرسة الصيفية إطلاع الطلاب وتعريفهم بكل المصادر المتنوعة التي تساعد في توفير المياه الصالحة للاستهلاك، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح تعتمد اعتمادًا كليًا على مياه الأمطار سواء لشرب الإنسان أو الزراعة والثروة الحيوانية، ولذلك تتنوع مصادر حصاد المياه، من مياه التحلية ومياه الأمطار والآبار الرومانية وآبار النشو والخزانات؛ ما يساعد على توفير كل نقطة مياه وحصادها من تلك المصادر.

وقدم الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، عرضا لبعض محطات التحلية في مصر والتي تنتج ٨٤٠ ألف متر مكعب يوميا، في حين ينتج على مستوى العالم ١٠٠ مليون متر مكعب يوميا لخدمة 300 مليون نسمة في 150 دولة.

ومن جانبه، قال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، إن الدولة تدعم المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً في الصحراء الغربية بهدف الاستثمار في البشر وتنمية قدرات المزارعين والمرأة الريفية، بأساليب الزراعة المتطورة، ومنها توفير مصادر مياه غير تقليدية مستدامة تساعد في زيادة الرقعة الزراعية وكذلك توفير للاستخدام الآدمي تستغل كشرب للإنسان، ورفع مستوى معيشة لكافة أبناء المحافظة.

يدوره، عرض الدكتور مصطفى أبو الفضل، أستاذ كيمياء المياه بمركز التميز، للطلبة المشاركين كيفية إنشاء تجربة رائدة لأول مرة تتم في المناطق الصحراوية، التي تحتاج الى نقطة المياه وهي تحلية مياه الأبار الجوفية باستخدام الخلايا الشمسية، إذ تم البدء بتركيب أول محطة تحلية مياه الآبار بالطاقة الشمسية بقرية "شماس -براني" وحدتين طاقة شمسية بقدرة 25 م3/يوم.

وأوضح أبو الفضل أنه قبل إجراء عملية التحلية لا بد من وضع الدراسات الجيولوجية والهيدروليكية لاختيار المكان المناسب لإقامة محطة التحلية، مع مراعاة أن تكون بئر الصرف أعمق من بئر الإنتاج، وتحديد نوعية الطاقة المستخدمة بالرياح أو الشمسية أو مزيج منهما وأيضا تحديد طرق السحب بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بمطروح.

وأشار المهندس عبد الحميد إسرافيل، مسئول قسم المراعي بمشروع الإيفاد، والقائم على تنفيذ التجارب لزراعة نبات البيانكم بمركز النجيلة، إلى أن مركز بحوث الصحراء توصل إلى طريقة مثلى لإنتاج شتلات من البانيكم لتكون أمهات تساعد المزارعين على سهولة الإكثار المحلي بحقولهم، والتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف الاستغلال الأمثل للمياه ذات الملوحة العالية والأراضي المتأثرة بالأملاح في إنتاج العلف وتنمية الثروة الحيوانية، وهذا يطبق لأول مرة بمناطق المراعي المتدهورة في محافظة مطروح.