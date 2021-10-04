«الشروق» تنشر تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في انطلاق دور الانعقاد الثاني

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء المقبل، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد يوم 5 أكتوبر.

ويبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثاني له عبر 4 جلسات عامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث يستهل الأعضاء نشاطهم يوم الثلاثاء في تمام الحادية عشرة صباحا، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

وبعدها يتم تلاوة قرار الرئيس السيسي رقم 300 لسنة 2021 بفض جور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ويعقبها إعلان الاعتذارات والرسائل الخاصة بالمجلس.

وفي يوم الأربعاء يبدأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ثاني جلسات الشيوخ في الحادية عشر صباحا، بإعلان الاعتذارات ثم الرسائل، وبعدها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ليتم رفع الجلسة بعدها.

ويعاود الأعضاء بالشيوخ نشاطهم في جلسة ثاثلة يوم الأربعاء، يتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية في صورتها الأخيرة عقب البت في الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء، ليعود المجلس في جلسة رابعة وأخيرة الساعة الثانية ظهرا، لإعلان نتئاج انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.