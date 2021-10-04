متخصص في الشأن التعليمي: المصريون ينفقون 50 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، إن الدروس الخصوصية لاتزال غولًا ينهش ميزانية الأسرة المصرية دون رحمة، رغم خطة تطوير التعليم في المرحلة الثانوية، لافتًا إلى أن المصريين ينفقون حوالي 50 مليار جنيه سنويا.

وأضاف «فياض»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التخلص من الدروس الخصوصية ليس سهلا، فأولياء الأمور يلجأون إليها لاعتقادهم أنها مصدر النجاح بعدما توقفت الدراسة تماما بمختلف المدارس الثانوية الحكومية والخاصة.

وأشار إلى عدم تطور المعلمين مهنيًا؛ ما لا يتناسب مع طرق التعليم الحديثة، متابعًا: "المجتمع فقد الثقة تجاه المدارس الحكومية، الدروس الخصوصية ما زالت تسيطر على المشهد التعليمي سواء رضينا أم أبينا".

وأوضح أن مصر بها 26 كلية تربية، متسائلا: طالما لا يتواجد تعيين في كليات التربية في مصر فلماذا الطلاب يلتحقون بكليات التربية