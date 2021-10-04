 النني ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي ليبيا - بوابة الشروق
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النني ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي ليبيا

محمد جلال
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 3:23 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 3:23 م

وصل اليوم الإثنين، محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، إلى معسكر الفراعنة في برج العرب، استعدادا لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الليبي يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من دور التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال التي تستضيفه قطر.

ويحتل منتخب ليبيا صدارة المنتخب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي الجابون ثالثا بنقطة واحدة، ويقبع المنتخب الأنجولي في أخر المجموعة بدون رصي من النقاط.


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