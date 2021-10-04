ولي العهد السعودي ووزير خارجية فرنسا يبحثان الجهود المبذولة تجاه المستجدات الإقليمية والدولية

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ليل الأحد جلسة مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تركزت على الجهود المبذولة تجاه المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الفرنسي "استعرضا خلال اللقاء الذي عقد في نيوم (شمالي) المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي قد استعرضا يوم الأحد أوجه العلاقات بين الرياض وباريس وسبل تعزيزها في شتى المجالات .

وفي وقت سابق، استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الفرنسي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.