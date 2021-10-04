نهاد أبو القمصان: مشيرة خطاب خاضت معارك شرسة منذ 2008 في الملف الحقوقي

قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فوز السفيرة مشيرة خطاب برئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان «الخبر السار الأكبر على المستوى الشخصي والمهني»، لافتة إلى أن «خطاب» خاضت معارك شرسة منذ عام 2008 في الملف الحقوقي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن تولي سيدة رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أمر مبشر للغاية، مشيدة بتعيين السفير محمود كارم نائبًا للرئيس.

وأشارت إلى أن التشكيلة الجديدة للمجلس القومي تتسم بتوزيع جيد وتوازن هام فيما يتعلق بالعمل بشكل عام، قائلة إن المجلس تضمن تعيين 8 أعضاء كانوا يعملون بمنظمات المجتمع المدني وصحفيين تولوا ملفات حقوق الإنسان على مدار مسيرتهم المهنية.

ولفتت إلى أن إعادة تشكيل المجلس القومي أول تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنها خطوة هامة ورسالة قوية على المستوى الوطني والدولي.

وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست استراتيجية للعمل الدبلوماسي فقط وإنما نية حقوقية على الأرض، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات الحقوقية في مصر بشأن الملفات المختلفة.

وأوضحت عضو القومي لحقوق الإنسان، أن الأولويات التي يناقشها القومي لحقوق الإنسان يحددها المجلس بالكامل، متابعة: «مصر اتخذت خطوات هامة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإصدار مجموعة من برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي ساهمت في حل الأزمات خلال جائحة كورونا».

وفازت السفيرة مشيرة خطاب، اليوم 4 أكتوبر 2021، برئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد موافقة مجلس النواب على قرار تشكيله، والذي ناقشته اللجنة العامة بالمجلس.