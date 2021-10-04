الاتحاد الأوروبي يوافق على إعطاء جرعة ثالثة من لقاحي فايزر وموديرنا

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أوصى الخبراء الطبيون الأوروبيون بإعطاء جرعة معززة من لقاح بيونتيك/فايز أو موديرنا ضد مرض "كوفيد -19" للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، أعلنت ذلك وكالة الأدوية الأوروبية.

وأظهرت الدراسات أن جرعة ثالثة من هذه اللقاحات عززت إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية أن الجرعة المعززة يجب إعطاؤها بعد 28 يوما على الأقل من تلقي الجرعة الثانية للقاح.

وأضافت الوكالة أنه يمكن إعطاء جرعة معززة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر والذين لا يعانون من ضعف الجهاز المناعي بعد ستة شهور على الأقل من الجرعة الثانية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه لم يعرف بعد حدوث التهاب بالقلب أو آثار جانبية نادرة للغاية عقب إعطاء جرعات معززة، مضيفة أنه يجري الآن رصد ذلك بشكل وثيق.

وتابعت الوكالة أنه مثلما تفعل مع كافة الأدوية، فإنها تواصل مراقبة سلامة وفعالية اللقاحات.