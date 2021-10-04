100 % من العاملين بتعليم جنوب سيناء حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن جميع العاملين بمجال التربية والتعليم بالمديرية والإدارات التعليمية، والمدارس حصلوا على الجرعة الأولى للقاح كورونا بنسبة 100%، وبلغت النسبة العامة للحاصلين على الجرعتين 95%، وتعد محافظة جنوب سيناء من أول المحافظات المصرية التي تلقى العاملين بها لقاح فيروس كورونا.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له اليوم، إنه جرى تشكيل لجان من المديرية والإدارات التعليمية، للمرور على المدارس وحصر جميع العاملين بكل مدرسة الذين حصلوا على الجرعة الأولى، والذين حصلوا على الجرعتين، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي اتخذتها كل مدرسة لمجابهة فيروس كورونا.



وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل لجان خاصة بالمرور على المدارس خلال الدراسة لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم، والإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا بداية من دخول الطلاب للمدارس وحتى نهاية اليوم، وإعداد تقرير خاص بكل مدرسة، ومن المقرر أن تستمر أعمال هذه اللجان على مدار العام وبشكل مفاجئ.



وأوضح أن جميع المدارس على مستوى المحافظة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.