محافظ كفر الشيخ عن جراجات الدروس الخصوصية: لن يُسمح بالتعليم الموازي

قال اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، إن الأهالي تقدموا بشكاوى بشأن وجود تجمعات للطلبة، وتحركت المحافظة في هذا الصدد، واكتشفت وجود بعد الجراجات التي تستخدم كمراكز للدروس الخصوصية غير المرخصة.

واستنكر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع لميس الحديدي، مساء الأحد، على قناة «ON E»، تعايش الأهالي مع هذه البيئة التي وصفها بـ«غير الصحية»، معقبًا: «العام الدراسي لسه مبدأش، والدولة شغالة على تطوير منظومة التعليم».

وتابع: «أول م نزلنا الموقع ابتدت أبواب الجراجات تنزل، وضلموا عشان منكتشفش»، موضحًا أن القائمين على المراكز غير المرخصة يحاولون لا يستخدمون واجهات إعلانية لإخفاء هوية النشاط عن الجهات المختصة.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المراكز، متابعًا: «تم تحرير محاضر لغلق السناتر، ورفع عدادات الكهرباء الخاصة بها حتي لا يُعاد تشغيلها»، بالإضافة إلى محاسبة صاحب العقار، نظرًا لسماحه بوجود مثل هذه الأنشطة المخالفة للقانون، معقبًأ: «هي رسالة، ولن يُسمح بالتعليم الموازي».

اكتشف اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، صباح الأحد، وجود مراكز دروس خصوصية داخل سراديب أسفل العمارات السكنية، ومنها خلف محال، اعتقادًا من أصحابها أنه من الصعب اكتشافها، كما اكتشف مقهى داخل محل للملابس.