سيراميكا كليوباترا يفوز على أبو حماد بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز على فريق أبو حماد أحد أندية الدرجة الثالثة، بثلاثية نظيفة، في أول مباراة ودية يخوضها فريق سيراميكا كليوباترا استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز.

سجل باسم مرسي، الهدفين الأول والثالث لنادي سيراميكا كليوباترا في المباراة، بينما أحرز مصطفى ميسي الهدف الثاني.

ويسعى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، لتجهيز جميع اللاعبين من خلال المباريات الودية قبل إنطلاق الدوري العام والذي تحدد موعد إنطلاقه يوم ٢٥ أكتوبر الجاري.

وتألق محمد إبراهيم بشكل لافت وصنع الهدف الثاني، رغم عدم توفيقه في تسجيل ركلة جزاء خلال اللقاء، بينما أكد الحارس محمود كوكو جدارته، بالتعامل الرائع مع هجمات أبو حماد، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه.