الحكومة اللبنانية: اجتماعات الوفد الوزاري مع صندوق النقد الدولي بدأت أيام

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ‏الاتصالات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت اجتماعاتها في الأيام الماضية مع المؤسسة ‏الدولية عن بعد عبر الفيديو كونفرانس بتقنية "زوم" برئاسة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المالية ‏يوسف الخليل والاقتصاد أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأكد رئيس ‏الحكومة -في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين - أنه لا يعارض الاستعانة بأي عضو في الحكومة أو أي مستشار ‏من أجل توضيح موقف القطاع المعني كلما دعت الحاجة، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع وزير ‏الطاقة وليد فياض عند مناقشة ملف الطاقة.

يذكر أنه صدر قرار في 30 سبتمبر الماضي بتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث ضم نائب رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.

ونص القرار على أن يفوض رئيس الجمهورية وفدا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك لما يتوجب على لبنان من استكمال المفاوضات مع الصندوق بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، ويضع المجتمع الدولي إجراء إصلاحات اقتصادية في لبنان والتوصل لاتفاق عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي كشروط لتقديم الدعم اللازم لإنقاذ لبنان من الأزمات المتفاقمة.