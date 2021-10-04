مسؤول سوداني: السلع الحيوية قد تنفد من البلاد بسبب حصار الموانئ

قال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية اليوم الاثنين، إن هناك نقصا في السلع الحيوية في السودان، ومن بينها الأدوية المنقذة للحياة، بسبب الحصار الذي يفرضه المتظاهرون على أكبر ميناء في البلاد.

وقال المتحدث فى بيان له اليوم إن البلاد لن تعاني قريبا من نفاد الأدوية فحسب، وإنما أيضا من البنزين والقمح بسبب الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة .

وقال بلول إن ميناء السودان المتاخم للبحر الأحمر في شرق البلاد وطريق الوصول إليه مغلق منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف إن إمدادات الأدوية كانت بالفعل منخفضة، وتوقف تسليم المواد الخام الهامة مثل البنزين والقمح. كما أن إمدادات الطاقة غير مؤكدة بسبب انقطاع الإمدادات.

يطالب أعضاء من جماعة البجا، أكبر جماعة عرقية في شرق السودان، بحل الحكومة المؤقتة التي تقود البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في أبريل 2019.

يريد المتظاهرون المزيد من التواجد السياسي وخدمات اجتماعية أفضل وظروف اقتصادية أكثر ملاءمة في المنطقة الغنية بالذهب والفقيرة في ذات الوقت.