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وكيل وزارة الإعلام السعودية: تعلمنا على يد الأساتذة المصريين

هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 10:21 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 10:21 م

شدد وكيل وزارة الإعلام السعودي الدكتور خالد الغامدي، على أهمية التعاون الإعلامي بشكل عام مع مصر، قائلًا: «مصر ليست أي دولة تعلمنا على يد الأساتذة المصريين، وعلاقات الأسر والمجتمع السعودي بها قوية».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الأفلام والأغاني المصرية لها أثرها على المجتمع السعودي، لافتًا إلى أن السعوديين شاهدوا وتربوا على تلك الأفلام.

وأشار إلى وجود حرص كبير وتوجيهات من القيادة السعودية ووزير الإعلام لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، مستشهدًا بزيارة الوزير السعودي الدكتور ماجد القصبي، الأخيرة لمصر يوم 15 يونيو وعقد اللجنة المشتركة التي تبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وأوضح أن وزير الإعلام السعودي عقد اجتماعًا مع نخبة من الإعلاميين المصريين، والتقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، متابعًا: «كان حوارًا صادقًا وصريحًا عن أوجه التعاون وما يجب لتعزيز التعاون بين الجانبين».

وذكر أن زيارة الوزير شملت صياغة مسودة آلية للتعاون بين البلدين، وتشكيل لجنة يعلن عنها رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضم مسؤولين وكبار الإعلاميين، موضحًا أن أبرز أدوارها وضع خطط تنفيذية للتعاون بين مصر والمملكة في كل المجالات: الإذاعة والتليفزيون والصحافة والإعلام الرقمي، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

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