استقر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة دون تغيير كبير مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، عند 7ر43 مليون إصابة إلى جانب 701 ألف و110 وفاة، حتى الساعة 0351 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أدنى من متوسط زيادة يومية بنسبة 3ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة عند 73ر4 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

وشهدت ولاية أيوا زيادة بنسبة 8ر0% في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 455 ألفا و579.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة عند 256 حالة.