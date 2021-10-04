 دائرة الأوقاف الإسلامية: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى - بوابة الشروق
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دائرة الأوقاف الإسلامية: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:48 ص

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن "المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحا عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة".

وأضافت أن "شرطة الاحتلال فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي 48 للأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية".

ووفق الوكالة ، "شهد المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، تصاعدا غير مسبوق في أعداد المستوطنين المقتحمين، وانتهاكات بالجملة لحرمة المسجد، وسط تضييقات مشددة على الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة في الساحات أثناء مرور المستوطنين المقتحمين".


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