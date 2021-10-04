إسبانيا وفرنسا واليونان تطالب بتحرك أوروبي لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

دعت إسبانيا وفرنسا واليونان، اليوم الإثنين، إلى تحرك جماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي مواجهة الارتفاع السريع لأسعار الطاقة، مشددة على ضرورة جعل المواطنين مستعدين للانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت وزيرة المالية الإسبانية: "هذه ليست مشكلة يمكن التعامل معها على المستوى الوطني فقط.. نحتاج إلى تنسيق أوروبي للتعامل معها".

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال الشهور الأخيرة، وارتفاع أسعار الكهرباء بشدة، ليعاني منه المستهلكون في الكثير من الدول الأوروبية.

وعلى صعيد متصل، عقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في لوكسمبورج اليوم الإثنين لمناقشة ارتفاع أسعار المستهلك، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة.

وتعتزم إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا اتخاذ إجراءات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، في الوقت الذي يدور فيه النقاش حول إمكانية تنسيق هذه الإجراءات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي في الـ19 دولة التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 3.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في أسعار الطاقة.

وارتفع سعر الجملة للغاز الطبيعي لشهور كما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير فيما شعر المستهلكون بآثار ذلك في الكثير من الدول.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 17.4% على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا لتقديرات يوروستات، ويخشى الكثيرون من أن التغييرات يمكن أن تدفع الأسر الأكثر عرضة للخطر إلى فقر في الطاقة في أشهر الشتاء المقبلة، مما قد يؤثر سلبا على أهداف المناخ التي وضعها الاتحاد الأوروبي.