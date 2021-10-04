أستاذ اقتصاد بمعهد نيويورك: مؤامرة وراء تعطل فيسبوك

رأى الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المائية، أن "مؤامرة" تقف وراء تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستجرام وواتساب.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، إنّ الحرب القادمة ليست بين جيوش بالمفاهيم العسكرية المعتادة لكنها حروب سيبرانية.



وأضاف أنّ هناك معلومات وبيانات تخص أكثر من 150 مليون حساب على فيسبوك معروضة للبيع بملايين الدولارات، مؤكّدًا أن العطل وإن كان تقنيًّا وسيُحل خلال ساعات إلا أن ترابط الأمور يشير لما هو أكبر من ذلك.



وأشار إلى أنّه لا يمكن النظر إلى هذا العطل كحادث منفرد، لافتًا إلى أنه من غير المصادفة أن يحدث العطل بشكل عالمي على هذا النحو.



وتعطل موقع فيسبوك وتطبيقا إنستجرام وواتساب، منذ عصر اليوم الاثنين، وهو ما أثّر على المستخدمين على مستوى العالم.



وأفادت تقارير أيضًا، بأنّ مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تويتر" و"جوجل" و"أمازون"، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.