أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بحث ما إذا كان تعطل موقع فيسبوك ناجم عن تهديد أمني.



وقالت الدفاع الأمريكية، في نبأ عاجل أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الاثنين: "ننظر في ما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي".



في المقابل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شركة فيسبوك قولها: "نستبعد أن تكون المشكلة التي يواجهها الموقع بسبب هجمات إلكترونية".



وتعطل موقع فيسبوك وتطبيقا إنستجرام وواتساب، منذ عصر اليوم الاثنين، وهو ما أثّر على المستخدمين على مستوى العالم.



وأفادت تقارير أيضًا، بأنّ مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تويتر" و"جوجل" و"أمازون"، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.