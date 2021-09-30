مياه الدقهلية: محطة صرف أتميدة تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن المهندس خالد حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن حصول محطة معالجة صرف صحي أتميدة بطاقة 10000 متر مكعب في اليوم علي شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM.



وقال حسين، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه تم مراجعة المحطة والتفتيش عليها ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة، موضحا أنه جاء ذلك تنفيذا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة لعام 2020-2021.



وأوضح حسين أن حصول محطة أتميدة على شهادة TSM يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وذكر رئيس شركة الدقهلية، أن عدد المحطات الحاصلة على شهادة الاعتماد الـ TSM وصلت لـ 30 محطة، منهم 21 محطة معالجة صرف صحي و9 محطات مياه شرب.



وأكد رئيس الشركة هناك متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.