قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون التكنولوجيا، إن معدلات التطعيم بلقاح كورونا شهدت طفرة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتطعيم الطلاب الجامعيين تبعًا لتوجيهات القيادة العليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مساء dmc»، مساء الأحد، علي قناة «dmc»، أن زيادة عدد المراكز الصحية المقدمة للقاح بلغ أكثر من 1100 مركز؛ ما ساهم بشكل كبير في استهداف عدد أكبر من المواطنين لتلقي التطعيم.

ومن جانبها دكتورة نهى عاصم، مستشارة وزير الصحة لشؤون الأبحاث، أكدت أنه جاري العمل على إصدار الباسبور الصحي من الجانب التقني، علمًا بأن موقف المواطن من التطعيم موضح من خلال الرقم القومي، داعية المواطنين للإسراع في تلقي اللقاح، وخاصة منْ يعانون من مشكلات صحية.

وبالحديث عن الموجة الرابعة من كورونا، أوضحت «مستشارة الوزيرة لشؤون الأبحاث» أن المتحورات سببت زيادة وسرعة انتشار الحالات علي أرض الواقع، متابعة: «في المتحورات الأولى كـ ألفا، الشخص الواحد في المتوسط كان يُعدي من 1-2 آخرين، ولكن في ظل المتحورات الأخيرة زاد المتوسط إلى 4-5 أشخاص».

وأما عن الأعراض، فقالت: "الأعراض مفيهاش تغيير واضح، وبقي عندنا خبرة أكتر في تشخيص حالات كورونا"، مصرحةً أن أعداد شاغلي المستشفيات من مرضي الفيروس قلت.

أكدت وزارة الصحة والسكان، على إصدارها باسبور صحي للكشف عن المتهربين من تلقي لقاح كورونا بداية من الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدة أن الباسبور الصحي هو بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني يستخدم في المطارات لمعرفة موقف الشخص من التطعيم بلقاح كورونا، موضحة أن الباسبور الصحي سيكون 3 ألوان يحدد منهم موقف المواطن من حصوله على لقاح كورونا.