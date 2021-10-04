أعربت الصين عن احتجاجها الشديد للولايات المتحدة على تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجيتها، نيد برايس، حول الدعم الأمريكي للقدرات الدفاعية لتايوان.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون إين، في بيان نشر اليوم الاثنين: "نفذت واشنطن على مدار وقت معين أعمالا سلبية بصورة مستمرة لبيع أسلحة لتايوان وتعزيز الاتصالات العسكرية الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، بما في ذلك الخطط الخاصة ببيع أسلحة لتايوان بقيمة 750 مليون دولار وهبوط طائرات عسكرية أمريكية في الجزيرة وعمليات مرور متكررة للسفن الحربية الأمريكية عبر مضيق تايوان"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابعت هوا تشون إين: "هذه التصرفات الاستفزازية تلحق أضرارا بالعلاقات الصينية الأمريكية وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. ترفض الصين بشدة هذه الأمور وتتخذ إجراءات مضادة".

وسبق أن أكد برايس، يوم 3 أكتوبر، أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة تقديم الدعم لتايوان في ضمان قدراتها الدفاعية.

وتدير تايوان منذ العام 1949 سلطات لا تعترف بشرعية النظام الحكومي في باقي الأراضي الصينية، بينما تعد بكين الجزيرة من إحدى محافظاتها.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الثنائية مع إدارة تايوان عام 1979 وتتبع منذ ذلك الحين سياسة "صين واحدة"، لكن الاتصالات بين واشنطن وتايبيه تشهد تعزيزا لافتا في السنوات الأخيرة على خلفية تزايد التوتر الصيني الأمريكي.