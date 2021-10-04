استمعت نيابة العجوزة، إلى شهادة موظفين اثنين بحي بولاق الدكرور و4 عمال ونجل المجني عليه في واقعة اتهام موظف إشغالات بالتسبب في وفاة بائع متجول بأرض اللواء.

وتضمنت أقوال الشهود، بأنه في أثناء تنفيذ مسئولي الحي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع ترعة المجنونة تم مصادرة تروسيكل يعيق حركة المرور والمارة على حد سواء، يمتلكه المجني عليه، ويبيع عليه دواجن، وعند محاولته إقناع موظف الحي بعدم أخذ التروسيكل، دفعه الموظف المتهم من منطقة الصدر ليسقط على الأرض ويلقى مصرعه في الحال إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك حسبما التقرير المبدئي الخاص بالصفة التشريحية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال نجل المجني عليه الذي طالب بالقصاص لوالده، فيما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي النهائي لجثة المجني عليه.

كان ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص "بائع" بعد مصادرة حملة إشغالات تابعة لحي بولاق الدكرور التروسيكل الخاص به بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن.

وبإجراء التحريات تبين قيام أحد موظفي إشغالات حي بولاق الدكرور بمصادرة التروسيكل الخاص بالمتوفي وخلال توسله إليه لإعادة التروسيكل وعدم تكراره الأمر مرة أخرى سقط متوفيا.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن أزمة قلبية سبب الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.