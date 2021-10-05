مسؤول يمني: هجمات الحوثيين في مأرب انتقام لفشلها في التقدم باتجاه المدينة

أفاد مسؤول حكومي يمني، اليوم الإثنين، بأن الهجمات الصاروخية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المدنيين في مدينة مأرب، شرقي البلاد، "تدل على عجزها من النيل من صمود أهل مأرب أمام محاولاتها الفاشلة في السيطرة على المحافظة".

وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، :"إن استهداف المدنيين ليس بجديد على الميليشيات الحوثية إلا أن الهجوم الارهابي الأخير الذي أدى إلى استشهاد وإصابة 35 مدنياً بينهم نساء واطفال هي جريمة جبانة متعمدة غرضها الانتقام من أهل مأرب".

وأوضح فضائل، "أن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء هذه الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين من النساء والأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي هو شراكة في الجرم وتشجيع لارتكاب المزيد والمزيد من هذه الانتهاكات".

وأكد المسؤول الحكومي، أن على المجتمع الدولي الوقوف مع المدنيين، من خلال إدانة كل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية إدانة صريحة والضغط من أجل منع تكررها وملاحقة مرتكبها في المحافل والمحاكم الدولية".

ويوم أمس الأحد، سقطت صواريخ بالستية اطلقتها ميليشيا الحوثي، وفقا لمصادر أمنية، في حي الروضة السكني بمدينة مأرب، تسببت بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة، واصابة أكثر من 30 آخرين جلهم من النساء والأطفال، فيما لم يصدر الحوثيون اي تعليق حول هذا القصف.