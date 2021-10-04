تموين مطروح: ضبط 210 محاضر في حملات على الأسواق خلال سبتمبر

أعلن حسن الشيباني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، تنظيم حملات على الأسواق بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري حملات خلال شهر سبتمبر على عدد من الأسواق والمحلات التجارية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 210 محاضر مخالفة.

وأوضح الشيباني أن المخالفات شملت 82 محضر مخالفة فى مجال المخابز والمطاحن منها 17 محضر لعدم الاعلان عن مواعيد الفتح، و20 مخالفة للمواصفات، و21 توقف عن العمل، و14 عدم نظافة، ومخالفة سجلات وأخرى عدم إعطاء بون.

وأشار إلى ضبط 116 مخالفة في مجال الأسواق منها 53 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و44 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و3 مخالفات عدم صلاحية للمنتج ومخالفتين بيع بأزيد من الثمن وآخرتين لبيع بدون ترخيص ومخالفة ذبح خارج المجزر ومخالفتين لعدم أغطية اللحوم.

وأوضح تحرير 12 مخالفة في المواد البترولية منها 6 مخالفات عدم الإعلان عن السعر ومخالفتين بيع بأزيد من السعر ومخالفة توقف عن العمل و3 مخالفات أخرى.

ووجه محافظ مطروح على تكثيف عمل تلك الحملات لضبط وأحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المعروض، ومنع أي تجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها حرصا على سلامة وصحة المواطنين.