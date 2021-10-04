مجلس النواب الليبي يقر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

أقر مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم ضمن الانتخاب البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقررة في 24 كانون أولمديسمبر 2021.



جاء ذلك نتيجة للجلسة التي عقدها المجلس اليوم في مدينة طبرق برئاسة نائب الرئيس الأول فوزي النويري.



وأعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عن إقرار المجلس للقانون دون أن يشير إلى أعداد: حاضري الجلسة أو المصوتين لصالح القانون.



وقال في تصريح صحفي: "بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".



وعقب تصريح بليحق أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب بيانا قالت فيه: "انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب لإيصال البلاد إلى بر الأمان و ايفاءً منه بالتزاماته بوضع الإطار القانوني والدستوري وإصدار التشريعات اللازمة للاستحقاق الانتخابي في موعده في الرابع والعشرين من ديسمبر كان لزاماً على مجلس النواب مواكبة رغبة الشعب الليبي صاحب السيادة في تطلعه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الجاري".



واعتبرت رئاسة المجلس أن إصدار قانوني انتخاب: الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته و يعيد الأمانة للشعب الليبي.

وقالت ضمن البيان: "بذلك يكون مجلس النواب قد خاض مرحلة صعبة من تاريخ الوطن استطاع خلالها الحفاظ على وحدة أراضيه رغم عظم التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية أمام شعبنا".



ودعا المجلس كافة الأجسام السياسية والتنفيذية إلى الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها، وكذلك كافة السياسيين لتغليب مصلحة الوطن والسمو على اي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبيلة أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها".



وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد صادق في الثامن من سبتمبر الماضي على قانون انتخاب الرئيس الليبي، الأمر الذي لاقى رفضا من المجلس الأعلى للدولة وأحزاب وشخصيات سياسية أغلبها في غرب البلاد بسبب خلاف يخص إجراءات التصويت والمصادقة، وأيضا حول المادة 12 من القانون التي تسمح بالترسح للرئاسة دون الاستقالة من الوظيفة الحكومية، وتجيز عودة المترشح إلى عمله في حال خسارة الانتخابات، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن القانون يقصد به القائد العام للجيش الليبي في شرق البلاد خليفة حفتر.