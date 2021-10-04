تايلاند تبدأ تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي

بدأت السلطات التايلاندية، اليوم الاثنين، في تطعيم أكثر من 5.04 مليون طالب ضد فيروس كورونا، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد في نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تستأنف الكثير من المدارس في أنحاء البلاد الدراسة حضوريا.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن وزارة التعليم تسعى الآن لتطعيم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاما باستخدام لقاح فايزر.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا اليوم مراسم تدشين حملة التطعيم في مدرسة فيبون اوباثام في منطقة هواي خوانج في بانكوك.

وستقوم الوزارة بتطعيم الطلاب في 29 إقليما في المنطقة الأكثر خطورة قبل أن يتم توسيع حملة التطعيم لتشمل بقية البلاد.

وتدرس الوزارة تقديم جرعة واحدة من اللقاح للطلاب في ظل مخاوف بشأن حدوث التهاب نادر في القلب، عقب تسجيل حالة مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تم تسجيل حالة واحدة لهذه الحالة في تايلاند حتى الآن لصبي، 13 عاما، يتعافى حاليا في المستشفى.

وقال السكرتير الدائم بوزارة التعليم سوبات جامباثونج إن استطلاعا للوزارة خلص إلى أن أكثر من 90% من الآباء في أنحاء البلاد على استعداد للسماح بتطعيم أبنائهم.