بنك مصر يقدم خدمة حجز الدور بفروعه أونلاين من خلال تطبيق الموبايل البنكي بي إم أونلاين

قام بنك مصر في إطار تحديث وتطوير خدمة الانترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الانترنت والموبايل البنكي، كما يتيح البنك لعملائه من خلال تطبيق الموبايل البنكي إمكانية حجز دور العميل بالفرع، الأمر الذي يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء القيام بكافة تعاملاتهم المصرفية أونلاين.

ومن الجدير بالذكر ان خدمة BM Online تتيح العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتميزة التى تلبي احتياجات العملاء ومنها؛ الاطلاع على الحسابات البنكية، وادارة البطاقات الائتمانية والودائع والقروض، بالإضافة إلى التحويل بين حسابات العميل داخل البنك من خلال خطوات معدودة، بالإضافة الى إمكانية التحويل للحسابات الأخرى داخل البنك وخارجه، كما تتيح الخدمة للعملاء إمكانية طلب اصدار أو ايقاف دفتر شيكات / بطاقة خصم مباشر وغيرها من الخدمات التى تُسهل على العملاء، ويأتي تطوير البنك واستحداثه الدائم لمنتجاته وخدماته في اطار حرص البنك على توفير قناة مصرفية رقمية مبتكرة تضمن قيام العملاء بإجراء معاملاتهم البنكية والمدفوعات اليومية بكل سهولة وأمان، من أى مكان وفى أى وقت، وذلك من خلال الحواسب الآلية والهواتف الذكية.

هذا ويحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال عدة قنوات منها؛ انتشار شبكة فروعه والتى تصل إلى أكثر من 700 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، بالإضافة إلى تواجده العالمي والإقليمي فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد فى كل من إيطاليا (ميلانو)، كينيا (نيروبي)، هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى أكثر من 4000 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات، هذا كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي منها؛ الفيس بوك وتويتر وانستجرام، إلخ. هذا وقد قام بنك مصر ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة " Chat Bot المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدماً في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في جميع الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني BM19888@BanqueMisr.com وكذلك الرسائل النصية القصيرة SMS على رقم 01019888000، هذا الى جانب خدمة الواتس آب بيزنس والتي توفر إمكانية تواصل العملاء مع البنك على مدار الساعة.

هذا ويسعى بنك مصر دائما لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.