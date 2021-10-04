عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد مشاهد من إعصار شاهين وآثاره في إيران، حيث قتل 9 أشخاص على الأقل في عمان وإيران، أمس الأحد، خلال إعصار «شاهين» المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما، وفق ما أعلنت سلطات البلدين.



وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت شخصين من تحت الأنقاض، وهما مفارقان للحياة في محافظة مسقط.



وسبق ذلك إعلان مقتل طفل فُقد في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري.



وعلقت رحلات الطيران، وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة على الساحل الشمالي للبلاد، حسب وكالة الأنباء العمانية.



وعُلقت بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، حسب تغريدة لمطارات عمان؛ تجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأجواء المناخية.





