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وجه محمد صلاح نجم ليفربول، رسالة لجماهيره عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام بعد ساعات من انتهاء مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي والتي حسمها التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتألق صلاح وسجل هدفا وصنع آخر في تعادل ليفربول ضد مانشستر سيتي، ونال إشادة الجميع بعد الأداء المذهل الذي قدمه بالمباراة.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على انستجرام:"أردنا حقًا الفوز لكننا ما زلنا في اللعبة (المنافسة). نحن نسعى للحصول على اللقب (البريميرليج) ولدينا ما يتطلبه الأمر".

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني وبرصيده 15 نقطة، خلف تشيلسي بنقطة واحدة، فيما يأتي السيتي بالمركز الثالث برصيد 14 نقطة.