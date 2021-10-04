ضبط 452 ألف كتاب تعليمي مقلد بمخزن في القاهرة

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ضبطت شرطة المصنفات بمديرية أمن القاهرة، 452 ألف كتاب مقلد غير مصرح بتداوله بالقاهرة.

وتمكنت وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتب للطباعة، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة لاتخاذه مخزنا، ومكتب ملكه كائنان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لبيع وتداول الكتب الدراسية وغير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون.

وعثر بداخل المخزن المشار إليه على 450 ألف كتاب مقلد للمراحل التعليمية المختلفة، و2500 كتاب لغات مقلد، وبمواجهة صاحب مكتب الطباعة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.