قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة الصحة نشرت ضوابط إغلاق فصل أو مدرسة حال زيادة إصابات كورونا وحددت حاكم ومتخذ القرار، لافتًا إلى أنها أوصت بإغلاق الفصل لمدة 28 يومًا عند ظهور عدد معين من الحالات.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الوزارة من المقرر أن تكتفي بمدة إغلاق تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا فقط، وفقًا للأبحاث الحديثة والتطبيقات في بعض الدول المتقدمة، مؤكدًا أنها ستعدل الجدول الخاص بالضوابط لتقليل مدة الإغلاق.

ونوه إلى أن ما فقده الطلاب في المحتوى التعليمي خلال العامين الماضيين كبير، قائلًا إن الطلاب من مرحلة «كي جي 1» وحتى الرابعة الابتدائي خسروا العديد في الأساسيات كالقراءة والكتابة والحساب من الصعب تعويضه.

وشدد وزير التعليم على أهمية الحرص على استمرار الدراسة لتعويض هذا الفاقد الكبير، محذرًا من أن تلقي التعليم وإجراء الامتحان في المنزل أمر يؤذي الطلاب ويمنع فهمهم لأساسيات التعليم.

وأكد أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات الاحترازية وتنسق مع مديري المديريات لوضع حلول بشأن الكثافة في المدارس، مناشدًا أولياء الأمور إلزام أبنائهم بارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

ونفى وجود تعديل في مناهج الصف الرابع الابتدائي، معقبًا: «فخورون بها للغاية وأتمنى ألا نتعامل في قضايا علمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُستقبِل الخدمة ليس دوره تقييم المنهج ويجب استيعاب المهارات التي تعبنا لجعلها على مستوى مماثل للدول الخارجية».