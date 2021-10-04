عندما أدى وباء كورونا إلى توقف السفر الدولي وأجبر الملايين على البقاء داخل المنزل، اعتمد الكثيرون على الترفيه لاستكشاف العالم خارج حدود منازلهم، وربما لم تتألق أي دولة في دائرة الضوء العالمية خلال العام ونصف العام الماضيين أكثر من كوريا الجنوبية.

أصبح فنانو البوب الكوري مثل "BTS" و"Blackpink"، أسماء مألوفة لدى الناس، كما حقق فيلم "Parasite" نجاحا كبيرا بحصوله على جائزة الأوسكار، وخلال الأيام الماضية نجح مسلسل "squid game" في تحقيق نسب مشاهدات ضخمة، حيث احتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة بعد 4 أيام فقط من عرضه في 17 سبتمبر، ومن المتوقع الآن أن يشاهد العرض أكثر من 82 مليون مشترك حول العالم في أول 28 يومًا من عرضه، بحسب مجلة "فورشن" الأمريكية.

• صعود الدراما الكورية من آسيا إلى العالم

تشتهر الدراما الكورية عمومًا بقيمة إنتاجية عالية، وقصص مكثفة وغالبًا ما تكون جذابة، وتمثيل عالي الأداء، يساعد على بناء اتصال عاطفي بين الشخصيات والجمهور، كما أنها تميل أيضًا إلى أن تتكون من علاقات أكثر عاطفية بعيدا عن مشاهد الإثارة الجنسية، مما يجعلها مستساغة لدى كثيرين وأكثر قبولا لمجموعة أكبر من الفئات العمرية والبلدان، خاصة تلك الأكثر تحفظًا اجتماعيًا.

تتعامل الدراما الكورية مع القضايا المجتمعية والنضالات الشخصية والمواضيع العالمية مثل الفقر والتهميش وأيضا الأسرة والصداقة والحب، تجعل المحتوى المقدم أكثر جذبا وله صدى لدى الجماهير، عابرا الجغرافية، لأنها تركز على تجاربنا وعواطفنا الإنسانية المشتركة، بحسب تقرير أعدته مجلة "إ لي" الفرنسية.

قال الدكتور دال يونج جين، أستاذ الاتصالات بجامعة سيمون فريزر وأحد الباحثين في مجال ثقافة البوب الكورية: "الدراما الكورية تفاعلية لحد كبير، إذ أن صناع هذه الأعمال يراقبون التقييمات التي تُرصد، إذا كانت منخفضة يحاولون تغيير الحبكة والأحداث، وإذا كانت عالية، ممكن أن يعملوا على زيادة عدد الحلقات، لأن أغلبها يُصنع في نفس الأسبوع الذي تُبث فيه".

على الرغم من انتشار الدراما الكورية مؤخرًا في الولايات المتحدة، إلا أنها تحظى بشعبية في آسيا منذ سنوات، وتسمى هذه النهضة والانتشار بـ"الموجة الكورية" أو "هاليو"، وهو مصطلح يُعتقد أنه تم صياغته لأول مرة من قبل صحفيي بكين في التسعينيات للإشارة إلى الشعبية المتزايدة للدراما الكورية "K -pop"، والصادرات الثقافية الكورية الأخرى.

يقول الدكتور جونج بونج تشوي، الأستاذ السابق لدراسات السينما في جامعة نيويورك: "غالبًا قام مديرو الشبكات الكورية في الثمانينيات والتسعينيات برحلات عمل إلى اليابان لاستلهام أسلوب وهيكل الأعمال الدرامية في البلاد، التي كانت رائدة في ذلك الوقت".

وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية ساعدت على إرساء الأساس للموجة الكورية المزدهرة من خلال زيادة تطوير البنية التحتية للبث في البلاد والسماح للأعمال بالتنافس، كان لدى كوريا 3 قنوات شبكية فقط في أوائل التسعينيات، لكن الحكومة الكورية قررت السماح لشبكة أخرى -SBS في عام 1991- وقنوات كبلية متعددة في عام 1995.

كما أشار تشوي إلى أنه بينما بدأت اليابان تتجه نحو الداخل بشكل متزايد مع تراجع اقتصادها، اتخذت كوريا الجنوبية النهج المعاكس، تزامن كل هذا مع بداية الصعود الاقتصادي للصين، الذي خلق طلبًا هائلا على محتوى الثقافة الشعبية، وكانت كوريا الجنوبية موجودة لتقديمه، ووجدت الصين أن البرامج التلفزيونية الأمريكية لا تتوافق مع قيمها، ولم ترغب في استيراد محتوى من اليابان -المستعمر السابق لها- لذلك كان المحتوى الكوري مواكبا مع التطلعات الاجتماعية للصين.

أشار تقرير صدر عام 2011 عن دائرة الثقافة والمعلومات الكورية، إلى أنه في العديد من المدن الآسيوية، يبدو أن الدراما الكورية تؤثر على أنماط الحياة وسلوك المستهلك، مما يعبر عن جاذبيتها الثقافية، وهكذا تم ترسيخ مكانة كوريا الجنوبية ضمن الثقافة الشعبية في آسيا، وأهلها لتنطلق للعالمية فيما بعد.