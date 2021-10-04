أوشك مخزون السودان من الأدوية الأساسية والوقود والقمح على النفاد، بسبب إغلاق ميناء بورتسودان الرئيسي في البلاد، إثر احتجاجات قام بها زعماء قبائل البجا في شرق البلاد.



وتظاهر محتجون من قبائل البجا شرق السودان، احتجاجاً على ما وصفوها بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وتريد قبائل البجا من هذا التصعيد التوصل إلى حكم إقليم شرق السودان، حسب ما دعا إليه مؤتمر سنكات في 30 سبتمبر من العام الماضي، والذي أوصى بحكم إقليمي لشرق السودان بواسطة أبناءه إضافة إلى مشاركتهم في السلطة على جميع المستويات، حسب ما نشر موقع "سودان ترابيون".



ما هي قبائل البجا؟



البجا اسم يطلق على القبائل التي تسكن مناطق ساحل كسلا والبحر الأحمر ونهر النيل وعطبرة في السودان، وحسب الموسوعة البريطانية يبلغ عدد البجا حوالي 1.9 مليون في أوائل القرن الحادي والعشرين، وينحدرون من شعوب عاشت في المنطقة منذ 4000 قبل الميلاد أو قبل ذلك.



ويتحدث بعض أفراد هذه القبا لغة كوشية (مصنفة ضمن اللغات الأفريقية الآسيوية) يسمونها البداوي، والبعض يتكلم لغة تيجري، كما يتحدث الكثيرون اللغة العربية.



واعتنق الكثيرون المسيحية في القرن السادس، لكن معظمهم أصبحوا مسلمين منذ القرن الثالث عشر، حسب ما تشير إليه الموسوعة البريطانية، ويفضل معظم البجا العيش بمعزل عن جيرانهم، ويقال إن العديد منهم غير مبالين بالتجارة والتحديث.



ويتنقل أفراد البجا بشكل أساسي، عبر مسافات شاسعة مع قطعانهم من الماشية والإبل التي يعيشون على منتجاتها بشكل كامل تقريبًا.



ما هي مطالبهم؟



منذ الأسابيع الماضية تنفذ قبائل البجا احتجاجات شملت عملية إغلاقات واسعة في شرق السودان، تضمنت إغلاق مطار بورتسودان وهو ما أعاق تدفق الصادرات والواردات، مما كبد البلاد والتجار خسائر اقتصادية.



وتحتج القبائل على ما تصفه بـ تهميشها في مفاوضات السلام السودانية التي كانت جرت في أكتوبر 2020 بين الخرطوم والفصائل المتمردة، وترى أنه كانت أحق أن يكون لها ممثلين في اتفاق السلام الموقع في أكتوبر الماضي.



وتطالب أيضا تلك القبائل بإلغاء لجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال من نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مؤكدين أنهم لا يعترفون بأعمال وقرارات هذه اللجنة.



فضلاً عن ذلك تعاني مناطق شرق السودان من قلة الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى شح الخدمات الأساسية.