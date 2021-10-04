داعش يتبنى المسؤولية عن تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

تبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عن تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول وقع أمس الأحد.

وقال التنظيم في بيان أورده موقع سايتانتليجنس المتخصص في رصد أنشطة الجماعات الإسلامية المتشددة، اليوم الإثنين، إن التفجير أسفر عن سقوط عدد كبير من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت مقتل عدة أشخاص في انفجار في كابول، وقع بالقرب من مراسم جنازة والدة المتحدث الرئيسي لطالبان ذبيح الله مجاهد.

وقال المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان قاري سعيد خوستي، لوكالة الأنباء الألمانية، عبر تطبيق واتساب، إن خمسة مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في الانفجار.

ومن جهة أخرى ،أشارت تقارير إلى مقتل لا يقل عن 12 شخصا وإصابة أكثر من 32 آخرين.

ومنذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان، أعلن داعش مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات ضد طالبان.