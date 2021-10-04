محمد السلاب: السوشيال ميديا مليئة بمئات المشاهد القاسية بالتنمر على ذوي الإعاقة

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تغليظ عقوبة النمر ضد ذوي الإعاقة، إن السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التي تكشف تنمر صريح على ذوي الإعاقة والتي تسيب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل مشروع قانون تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر.

وأضاف: "سبب تقديم مشروع القانون لأنه ببساطة لما بقعد دايما مع أصدقائي من ذوي الإعاقة علشان أسمع مشاكلهم بيبقي التنمر عليهم أول وأهم مشاكلهم اللي بيتكلموا عنها".

وأكد أن التنمر ضد ذوي الإعاقة لا يليق بمصر ونحن في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: "لازم الفئات الأولى بالرعاية تعيش حياة كريمة زي الحياة الكريمة التي بيحققها الرئيس لكل المصريين".

وأكد النائب، أن مشروع القانون خطوة أولى في رحلة القضاء على جريمة التنمر على ذوي الإعاقة، مردفا: "إننا نحتاج مسئولية مجتمعية متكاملة في التوعية من كل فرد في النخبة المصرية ومن عموم المجتمع".

وتابع: "أنا حابب أختم كلمتي بجملة قالها صديق من ذوي الإعاقة ليا، قالي إحنا مش ذنبنا إننا اتخلقنا بإعاقة فَلَو الناس مش هتدعمنا على الأقل يسيبونا نواجه معاناتنا بدون ألم أو تجريح".