محافظ الشرقية يأمر بإقامة سلم مُتدرج لمنزل مواطن كفيف بعد إزالته بكفر عجيبة

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديرة الادارة الهندسية بديوان عام محافظة الشرقية، بتشكيل لجنة فنية هندسية لبحث إمكانية إقامة سلالم متدرجة بما لا يُخالف القانون، للمواطن الكفيف بقرية كفر عجيبة التابعة لمركز ومدينة ههيا، وذلك على نفقة المحافظة؛ مراعاة لظروف المواطن الكفيف، في أعقاب تنفيذ قرارإزالة درجتي سلم منزله تنفيذًا لقرار إزالة.

وأوضح محافظ الشرقية, في بيان اليوم الاثنين، أن حملات للأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، ضمن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، الأحد، أسفرتعن تنفيذ إزالة 25 حالة، بينها إزالة سلالم وتلتوار ومباني على مساحة إجمالية بلغت 137 متر مربع بقريتي كفر عجيبة والعواسجة بنطاق الوحدة المحلية بالعلاقمة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى صدور القرارين الإداريين رقم 304 لسنة 2020 ضد المواطن م ا ع خ (الكفيف)، والقرار رقم 305 لسنة 2020 ضد جاره المدعو ر ح ج ا؛ لإقامتهما سلالم بالمخالفة بشوارع قرية كفر عجيبة، والتي تعوق حركه المارة، موضحًا أن رجال الوحدة المحلية نبهوا على المواطنين المخالفين بسرعة تعديل السلالم المخالفة، لكن المخالفين لم يستجيبوا لتلك التنبيهات فتم تنفيذ الإزالتين ضمن أعمال الحملة وتطبيق القانون على الجميع.

وشدد محافظ الشرقية على عدم صحة ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استهداف الحملة للرجل الكفيف دون غيره.