كاراجر: ليفربول مهدد بخسارة صلاح

حذر جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، إدارة ناديه من التأخر في حسم ملف تجديد عقد محمد صلاح، خوفا من رحيله عن معقل الانفيلد.

وأشاد كاراجر بما يقدمه صلاح، مع الريدز، معلقا على هدفه العالمي في مرمى مانشستر سيتي.

وقال كاراجر، خلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أنت تفكر في أعظم اللاعبين الذين امتلكهم ليفربول.. صلاح يسير في هذا الطريق، ليس هناك شك في ذلك على الإطلاق".

وأضاف: "أعرف الوضع الذي يعيشه ليفربول، ليست لديهم القدرات المالية لمانشستر سيتي عندما تفكر في الرواتب المعروضة.. لكن في الوقت الحالي، يلعب صلاح بشكل يختلف عن أي لاعب في الكرة الأوروبية".

وتابع: "لا يمكن لليفربول أن يترك مفاوضات عقد صلاح تطول، حيث سيواجهون تهديدًا بشأن ذلك، وقد يخسرون اللاعب في العامين المقبلين".

وواصل: "هذا اللاعب يعتني بنفسه حقًا، ويمكنك أن ترى ذلك عندما يتخلص من القميص عقب تسجيل الأهداف".

وأكمل: "أنا لا أقول إنه سيصبح مثل كريستيانو رونالدو، وإنه عندما يبلغ من العمر 35 أو 36 عامًا سيظل يتصدر قائمة الهدافين، لكن أعتقد أن هذا اللاعب لديه الكثير في داخله، وهو مقبل على إكمال الـ30 عامًا".

واختتم كاراجر: "من المهم أن صلاح لا يزال في قمة عطائه، ومستمر في تسجيل الأهداف بقميص ليفربول".