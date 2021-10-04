قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تنتظر الإشارة من وزارة الصحة والسكان لبدء تلقيح طلاب المرحلة الثانوية ضد كورونا، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى شملت تلقيح المعلمين والعاملين والإداريين بالمنظومة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن عدد الطلاب بالمرحلة الثانوية 4 ملايين طالب، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب توفير 8 ملايين جرعة لقاح.

وأعلن عن بدء تلقيح طلاب الثانوية العامة قبل نهاية هذا العام كمرحلة ثانية، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تلقيح الفئات الأصغر سنًا بعد ذلك عند توافر التطعيمات، في إطار حرص الدولة على تلقيح نحو 70% من السكان.

وعن أزمة الدروس الخصوصية، شدد وزير التعليم على أهمية أن تكون هناك قناعة عند أولياء الأمور بشأن عدم ذهاب أبنائهم إليها، معقبًا: «أعلم أنهم حريصون على أولادهم وقرار الذهاب ليس في المصلحة، لا تتأثروا بالضغط الذي يضعه عليكم مدرس السنتر الذي يوهمك أن الأماكن انتهت ويشعرك أنك مقصر في حق أولادك».

ونوه إلى أن البعض يستلف نقودًا حتى يذهب أولاده إلى المراكز الخصوصية، متوجهًا برسالة لهم: «وفروا فلوسكم خلوا الولاد تذاكر من الأماكن التي خصصتها الوزارة هيكونوا كويسين، نوفر كل البدائل وننشر نتائج التعلم للمرحلة الثانية ونقول لهم ماذا يذاكرون لكل درس على حدا».

وأشار وزير التعليم إلى أن ظاهرة الذهاب للدروس الخصوصية في وجود كورونا لم تستوقف الطلاب عن الأمر، مختتمًا أن الوزارة تحاول التنبيه بأن هذا الاتجاه غير مفيد صحيًا أو علميًا.