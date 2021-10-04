عضو بـ القومي لحقوق الإنسان: سنعمل على صياغة تشريعات تخص الحبس الاحتياطي

قال عضو القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، إن الملف الرئيسي الذي سيعمل عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان في فترته القادمة هو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وتحدث فيها عن حقوق مدنية وسياسية واقتصادية.

وأضاف، لـ"الشروق": "أنا مهتم بجزئية الحريات والحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مفوضية عدم التمييز".

وذكر أن المجلس سيعمل الفترة القادمة على صياغة تشريعات تتعلق بتعديلات قانونية خاصة بشروط الحبس الاحتياطي، وتحسين حالة السجون، وإرسال تلك التشريعات إلى مجلس النواب كخطوة أولى قبل الشروع في باقي التشريعات.

وأوضح أن الاجتماع الأول للمجلس سيشهد تسليم وتسلم ما بين رئيس المجلس الحالي مشيرة خطاب والرئيس السابق الوزير محمد فائق.

كان مجلس النواب قد وافق على تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وكانت اللجنة العامة للمجلس انتهت حلال اجتماعها صباح اليوم، إلى الموافقة على تسمية المرشحين للعضوية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه.

ووافق المجلس على تسمية السفيرة مشيرة خطاب رئيسًا، والسفير محمود كارم محمود نائبًا، وعضوية كل من: "الدكتور محمد جعفر، وجورج إسحاق جرجس، والدكتور محمد سامح عمرو بندر، وهدى عوض، وأستاذ العلوم السياسية الدكتورة نيفين مسعد، والدكتورة نهى بكر، والمحامى عبدالجواد أحمد، والمحامية رابحة محمد، والمحامية بالنقض نهاد أبوالقمصان، وهانى إبراهيم فهمى، والدكتور ولاء جاد الكريم، وغادة محمود همام، المحامى محمد ممدوح عبدالحليم، والمحامى علاء شلبى، والصحفى عزت إبراهيم، ونهى طلعت عبدالقوى، والصحفى محمود محمد سعد بسيوني، وسميرة لوقا، والدكتورة وفاء بنيامين بسطا، والمحامى عصام شيحة، ومحمد أنور عصمت السادات، ودينا هشام عباس، والمحامى سعيد عبدالحافظ درويش، وإسماعيل عبدالرحمن محمد، والدكتور أيمن جعفر".