هيئة الأنفاق: بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي نهاية أكتوبر

أعلن اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي بدءًا من آخر شهر أكتوبر الجاري، بينما سيكون التشغيل النهائي بنهاية العام.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إنه تم الانتهاء من المحطات كإنشاءات بشكل كامل، فيما تمّ الانتهاء ما بين 87 إلى 95% من التشطيبات، وبنسبة 85% من السكة.



وأضاف أنه يتم حاليًّا تركيب أجهزة التحكم وشبكات الاتصالات لبدء التشغيل التجريي بنهاية الشهر، لافتًا إلى سعة القطار في الرحلة تصل إلى 15 ألف راكب.



وأشار إلى أنّه مع بدء العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة سترتفع سعة القطار في الرحلة إلى 45 ألف راكب في الاتجاه في الواحد خلال ساعة، لافتًا إلى أنّ الحد الأقصى سيتراوح بين 800 و850 ألف راكب في اليوم كحد أقصى.



وأوضح أنّ مدة الرحلة تتراوح بين 45 و50 دقيقة، مؤكّدًا أن هناك 22 قطارًا ستعمل على الخط، يتحرك منها 20 قطارًا، فيما يتبقى اثنان في الورش.



ولفت إلى أنّ زمن التقاطر يتراوح بين خمس وست دقائق، موضحًا أنّه من المخطط خفض وقت التقاطر إلى دقيقتين.