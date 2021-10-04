 نائب الرئيس اليمنى: المليشيات الحوثية تثبت للشعب اليمني والعالم رفضها لكل ما من شأنه حقن الدماء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب الرئيس اليمنى: المليشيات الحوثية تثبت للشعب اليمني والعالم رفضها لكل ما من شأنه حقن الدماء

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 8:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 8:51 ص

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، أن المليشيات الإرهابية لجماعة الحوثى الإرهابية تثبت للشعب اليمني والإقليم والعالم يوماً بعد يوم استخفافها بدماء اليمنيين ورفضها لكل ما من شأنه حقن الدماء وعدم اكتراثها لما يعانيه المواطن اليمني من مآس يومية جراء حربها وانقلابها المشؤوم واستيلائها على الدولة ومؤسساتها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه صالح مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، للاطلاع على المستجدات الميدانية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين.
واستمع نائب رئيس الجمهورية اليمنية من رئيس هيئة الأركان، إلى موجز عن سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الأبطال في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كما اطلع على تفاصيل الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية بإطلاق ثلاثة صواريخ باليستية مستهدفة أحد الأحياء الآهلة بالسكان في مدينة مأرب، حيث أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الأطفال والنساء وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.
أ م ق / ح م ز / م م ر


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