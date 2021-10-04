علق الإعلامي عمرو أديب، على العطل الفني الذي تعرضت له تطبيقات تابعة لشركة «فيسبوك»، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة «إنستجرام» وتطبيق المراسلة «واتساب».



وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «لحد دلوقتي في ناس بتفتح الراوتر وتقفل الراوتر، لا تعلم أن العطل كوني ليس مصريًا أو إقليميًا»، مشيرًا إلى أن تطبيق واتساب هو الأكثر تأثيرًا مع المستخدمين.



وتابع: «نكتشف كل يوم أن الغرب نِمر من ورق، اكتشفناه وقت كورونا واكتشفناه في مشكلات التواصل الاجتماعي رغم ما يروجونه بشأن الخوارزميات والخوادم والاختراعات والذكاء الاصطناعي».



وأضاف: «ما حدث بروفة ليوم القيامة الإلكتروني، الغرب ليسوا بالقوة التي نتخيلها والمستوى الخالي من الأخطاء والكوارث، لكن ما يحدث في الغرب يدفع ثمنه الشرق»، حسب تعبيره.



وقارن بين تفاعل المواطنين مع الأزمة العالمية والأزمة المحلية، معقبًا: «تلك الشركات العالمية لا تقول وفي الغالب لن تقول شيئًا، أما لو عندنا سيخرجون ويتساءلون أين الشفافية والمعرفة؟».



هذا وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة «فيسبوك»، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة «إنستجرام» وتطبيق المراسلة «واتساب»، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.



وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي «إنستجرام» و«واتساب»، حيث انخفض سهم «فيسبوك» إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.