قال فيسبوك، إنه يعمل على إعادة الأمور لطبيعتها بعد تعرض الـ3 تطبيقات الشهيرة «فيسبوك» وواتس آب وانستجرام لعطل فني.



وذكر الموقع، في بيان نشره على موقع تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونحن نعتذر عن أي إزعاج".



وتعرضت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وواتس آب وانستجرام، مساء اليوم، لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الحسابات عن العمل ببعض البلدان.



وتسبب العطل الفني في خلل بالوصول إلى الصفحات المختلفة والتعليق أو مشاركة المنشورات، وهو ما دفع المستخدمون لإطلاق هاشتاج #الواتساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".