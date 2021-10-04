ارتفاع سعر سهم شركة جازبروم الروسية إلى مستوى قياسي

ارتفع سعر شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى مستوى قياسي خلال تعاملات بورصة موسكو للأوراق المالية، اليوم الجمعة، مدعوما بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا التي تواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.

وارتفع سعر جازبروم أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم اليوم إلى 369.90 روبل لكل سهم متجاوزا الرقم القياسي السابق للسهم والذي سجل في مايو 2008.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم جازبروم بأكثر من 73% خلال العام الحالي، في حين ارتفع مؤشر أسهم شركات النفط والغاز في بورصة موسكو بنسبة 31% خلال الفترة نفسها.

يأتي ذلك فيما تستقبل أوروبا وهي أكبر مستورد للغاز الطبيعي الروسي فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على الطاقة، في ظل انخفاض مخزوناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة تراجع الإمدادات القادمة من روسيا وتوقف الإنتاج في العديد من الحقول النرويجية بسبب عمليات الصيانة والمنافسة الآسيوية على شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال.





